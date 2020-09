Politie zoekt man met interesse voor voeten

Rond 17.00 uur vond het incident plaats op de Symphonielaan in de wijk Zuilenstein waar het meisje werd aangesproken door een onbekende man. Hij vroeg het meisje of zij haar ontblote voeten aan hem wilde tonen. Nadat het meisje aan dit ongebruikelijke verzoek had voldaan, fietste de man weg over de Sweelincklaan, mogelijk in de richting van City Plaza.

De man heeft een getinte huidskleur, is rond de 18 jaar oud, heeft bruine krullen en droeg een korte broek en een wit t-shirt.