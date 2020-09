Vuurwerk veroorzaakt bermbrand langs voetpad nabij de Notel in Oirschot

Woensdag rond 16.15 uur kreeg de brandweer een melding van een buitenbrand langs een voetpad nabij de Notel in Oirschot. De brandweer werd de weg gewezen door een buurtbewoonster.

Vuurwerk

De berm langs een wandelpad stond in brand en deze werd snel door de brandweer gedoofd. Op de plek waar de brand woedde werden verpakkingen van vuurwerk aangetroffen, hoogstwaarschijnlijk is dat ook de oorzaak van de brand. Maar van de eventuele pyromaantjes ontbrak elk spoor. Nadat het vuur gedoofd was keerde de brandweer terug.