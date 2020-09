Gewonde bij schietpartij in Arnhem

Bij een schietpartij aan de Oostburgwal in Arnhem is woensdagavond een persoon gewond geraakt.

Volgens de politie kwam het bij een winkelcentrum tot een confrontatie tussen twee groepen waarbij geschoten is. Het slachtoffer zou in een ziekenhuis worden behandeld. Hij is aangehouden om gehoord te worden als verdachte.

De politie is opzoek naar verdachten die na de schietpartij op de vlucht sloegen.