Aanhouding na poging doodslag in Dongen

Na een ruzie over een verkeerssituatie is een man in Dongen bijna in zijn gezicht gestoken met een mes. De gevluchte verdachte kon snel achterhaald worden.

Op woensdag 23 september 2020 om 15.00 uur werden surveillerende agenten op de Gerardus Majellastraat aangesproken door een aangever. De man gaf aan dat hij zojuist bijna in zijn gezicht gestoken was door het portierraam van zijn auto. Dat was gebeurd door de bestuurder van een andere auto. Bij een wegversmalling was een conflict ontstaan tussen de elkaar tegemoet rijdende bestuurders. Toen beide hun portierraam openden werd de aangever in zijn gezicht gespuugd. Toen zag hij dat zijn opponent een mes in zijn handen had en in de richting van zijn gezicht stak. Hij kon net op tijd wegduiken. Op het moment dat beiden mannen uit wilden stappen kwam er toevallig een politieauto aanrijden. De verdachte vertrok met piepende banden en de aangever sprak de agenten aan.

Aanhouding

De aangever had het kenteken van de auto van de verdachte onthouden. Via dat kenteken werd de identiteit van de mogelijke verdachte bekend. De agenten kenden hem en een zoekactie werd opgestart. De auto werd gevonden in de Dunantstraat. Na een korte observatie reed de verdachte weg in zijn auto. Na een stopteken gekregen te hebben kon de verdachte aangehouden worden, een 39-jarige inwoner van Dongen. Er werd in zijn auto een mes gevonden.