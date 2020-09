Woede en verbazing over samenkomst Willem II supporters

Er heerst grote woede en verbazing in Nederland over de gang van zaken bij de samenkomst van honderden Willem II-fans donderdagavond op een door de gemeente gefaciliteerd fanplein met groot beeldscherm.

Fanplein in Tilburg

Omdat er vanwege de coronaregels geen voetbalfans waren toegestaan bij de voetbalwedstrijd in het stadion in Luxemburg, waar Willem II het opnam tegen de Rangers FC uit Glasgow in de derde voorronde van de Europa League, mochten de Willem II-fans in Tilburg de wedstrijd samen kijken op het plein voor de Euroscoop maar dan moesten zij zich wel houden aan de coronaregels maar dat gebeurde nou juist niet. Willem II verloor de wedstrijd overigens met 4 - 0.

'Orde bewaren'

Burgemeester Theo Weterings spreekt van een 'waardeloze avond' tegenover Omroep Brabant. Hij gaf toestemming voor het kijken van de wedstrijd om volgens zijn eigen zeggen 'de orde te kunnen bewaren'. 'Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze', aldus Weterings die zelf van een ‘waardeloze avond’ spreekt. Volgens Weterings is op het plein gewaarschuwd dat de bijeenkomst gestaakt zou worden bij het niet naleven van de coronamaatregelen maar dit gebeurde uiteindelijk niet.

Klaas Dijkhoff

Sociale media ontplofte donderdagavond dan ook. Ook VVD-er Klaas Dijkhoff reageerde furieus op Twitter. 'Wtf Tricolores! Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk', zette hij in zijn tweet over het gebeuren. 'Dit is hoe “verpesten voor de rest” er uitziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen Corona', aldus Dijkhoff.