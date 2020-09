Opslaginnovaties: handige manieren van opslag die jij nog niet kende

Het opslaan van spullen die je thuis niet kwijt kunt doen we de laatste jaren steeds vaker in externe self storage units. Je brengt zelf de inboedel die je extern opslaan ernaartoe en vaak kun je erbij wanneer jij dat wilt.

Vier handige en innovatieve manieren op een rijtje

Mogelijkheden voor deze vorm van opslag zijn overal in Nederland uit de grond gesprongen. Of je nu opslagruimte in Amsterdam of in Heerlen zoekt, de mogelijkheden zijn er. Maar er bestaan ook opslagdiensten die je wellicht nog niet kende. We zetten vier handige en innovatieve manieren van opslag op een rijtje.

Wijnopslag

Ben jij een verzamelaar van mooie kwaliteitswijnen? Dan kan je collectie op een gegeven moment zo groot worden dat hij groot dat hij zo langzamerhand in de weg begint te staan. De oplossing voor dit probleem is het huren van speciale externe wijnopslagruimte. Hier worden jouw kostbare wijnen geconditioneerd opgeslagen. Dat betekent dat de relatieve vochtigheid en de temperatuur bewaakt wordt om voor het beste klimaat te zorgen. Je wijnen liggen hier veilig opgeslagen, omdat de opslagplaats doorgaans voorzien is van een alarm en eventuele aanvullende beveiliging. In de meeste gevallen kun je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bij je opgeslagen wijnen. Zoek in het bijzonder naar verhuurbedrijven die een overdekt laad- en losproces kunnen beloven.

Units voor auto’s

Ben jij liefhebber van auto’s, en in het bijzonder oldtimers? Verzamel je mooie auto’s? De kans dat je deze maar zelden gebruikt en dan vooral ook in het zomerseizoen. De rest van de tijd staat zo’n auto dan vooral in de weg. Om dat probleem op te lossen voor je, bestaan er nu ook speciale opslagunits voor self storage van auto’s. Zo staat je geliefde en kostbare oldtimer veilig en droog opgeslagen op een goed beveiligde plek en staat hij thuis niet meer onnodig het grootste deel van het jaar in de weg.

Haal- en brengservice

Misschien wel de meest praktische innovatie op het gebied van externe opslag, is een opslagservice waar je niet zelf je spullen naartoe hoeft te brengen. In plaats daarvan wordt het door een bedrijf als Kubox opgehaald voor je. Hoe dat werkt? Er wordt een opslagcontainer voor de deur van jouw woning geplaatst. Deze vul je zelf met de spullen die je extern wilt opslaan. Ben je klaar daarmee, dan haalt men de container weer op en slaat deze op in een opslagloods. Wanneer jij je spullen weer intern kunt gebruiken, brengt men de container weer naar je toe, zodat je hem zelf leeg kunt ruimen. Daarna wordt de lege container weer opgehaald. Ideaal!

Opslaan bij verhuisbedrijf

Je hoeft niet in alle gevallen gebruik te maken van een opslagverhuurbedrijf. Ga je verhuizen en moet je tijdelijk inboedel extern kunnen opslaan? Dan is het goed om te weten dat het bij sommige verhuisbedrijven mogelijk is om tijdelijk inboedel op te slaan. Uiteraard kan dit alleen als je jouw verhuizing door dit bedrijf laat doen. Dit is een praktische oplossing als je niet te veel wilt hoeven regelen. Houd er wel rekening met dat je bij deze service doorgaans niet tussendoor bij je spullen kunt.

Dit artikel betreft een samenwerking.