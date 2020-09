Vernieuwd station Den Haag Hollands Spoor geopend

Na een ingrijpende verbouwing is station Den Haag Hollands Spoor klaar voor de toekomst. Maandagochtend namen reizigers de prachtige nieuwe entree van het station Den Haag Hollands Spoor officieel in gebruik.

Oudste station Den Haag

Het oudste station van Den Haag heeft nu ook aan de kant van Laakhaven een volwaardige stationsentree met een ruim stationsplein en achthonderd vierkante meter aan winkels en horeca. Op het dak van de nieuwe entree is daarbij een flinke fietsenstalling met ruimte voor zeker 2500 (deel)fietsen gerealiseerd. Wethouders Anne Mulder, Stadsontwikkeling en Robert van Asten, Mobiliteit openden de nieuwe entree samen met Helga Cuijpers, Regiodirecteur Randstad Zuid van ProRail en Magdalena Piotrowska, Regiodirecteur Zuid van NS). Met het leggen van een puzzel met een afbeelding van het station werd de nieuwe entree officieel geopend.

'Enorme kwaliteitsimpuls'

Wethouder Anne Mulder: 'De tweede entree van Hollands Spoor is een enorme kwaliteitsimpuls voor deze zijde van de stad. Prachtig om te zien dat Laakhavens zich meer en meer ontwikkelt als een verlengde van het stadscentrum. En mede dankzij de goede bereikbaarheid komen wonen, werken, studeren en vrijetijdsbesteding hier samen. Deze weg is jaren terug ingeslagen met het Central Innovations District, ofwel het ontwikkelen van de gebieden rondom de stations. Hier vinden 40.000 nieuwe inwoners straks hun thuis. Daar hoort een volwaardige en representatieve stationsentree bij.'

Nieuwe fietsenstalling

De nieuwe entree van het station is voorzien van een nieuwe fietsenstalling. Op het dak van de entree is plaats voor 2500 fietsen. Hoognodig, want dit station kende al een tijd een tekort aan fietsparkeerplekken. Maar liefst 31% van de reizigers komt met de fiets naar station HS en 9% vertrekt na de treinreis met de fiets.

Lopen, fietsen en OV

Wethouder Robert van Asten: 'De komst van deze prachtige fietsenstalling met plek voor maar liefst 2500 (deel)fietsen op het dak van de nieuwe stationsentree aan de Laakzijde, daarnaast het voorplein aan de centrumzijde met hoogwaardige haltes van de tram, en de snelle verbinding met het centrum voor fietsers en voetgangers, maakt dat Station HS en omgeving, steeds mooier en beter bereikbaar wordt voor reizigers en inwoners van Den Haag. Dat past bij onze plannen voor de leefbare en dynamische stad van de toekomst. Waarin lopen, fietsen en OV in combinatie met nieuwe mobiliteit-oplossingen op maat, steeds belangrijker wordt.'

Monumentaal station met twee ingangen

Het monumentale stationsgebouw van station Hollands Spoor was niet meer berekend op het snel groeiende reizigersaantal. In 2019 maakten 40.000 reizigers dagelijks gebruik van het station. Van deze gebruikers reist een derde van of naar de zijde van het Laakkwartier. De doodlopende tunnel bood hier echter geen in- en uitgang.

Sociale veiligheid

Uit onderzoek onder reizigers bleek dat zij graag meer faciliteiten wilden, zoals winkels om hun wachttijd prettiger te besteden. Gemeente Den Haag, NS en ProRail hebben daarom samen het station verbeterd. Met de opening van een nieuwe entree, ontworpen door NL Architecten, zijn de perronopgangen vanuit de naastgelegen tunnel afgesloten en sluiten ook de in- en uitcheckpoortjes op het station op korte termijn. Dit bevordert het overzicht en daarmee de sociale veiligheid op het station.

CID

Station Hollands Spoor en omgeving is onderdeel is van het Central Innovation District (CID) Den Haag. Er komen hier duizenden woningen bij, zodat er genoeg woonruimte is voor het groeiend aantal bewoners in de stad. Naast een plek om te wonen wil de gemeente in dit gebied juist ook ruimte maken voor werken, studeren, recreëren en winkelen.