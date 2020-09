Bewoners in woning Bergen op Zoom beschoten

De bewoners van een woning aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom schrokken maandagmorgen vroeg hevig toen ze een knal hoorden en een kogel in de slaapkamer vonden. 'Er raakte niemand gewond', zo meldt de politei maandag.

Derde verdieping

Het incident gebeurde rond 01.45 uur. De woning is op de derde verdieping gelegen. De kogel was door het raam gevlogen. De politie tast nog in het duister wat het motief is geweest.