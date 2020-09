Gestolen container met zonnepanelen teruggevonden

Afgelopen vrijdag heeft de politie in Loon op Zand een container met zonnepanelen teruggevonden die de nacht er voor in Tilburg gestolen was. 'Van de daders ontbreekt elk spoor', zo laat de politie maandag weten.

Door gesloten slagboom gereden

Vrijdagochtend werd in Tilburg door een logistiek bedrijf aangifte gedaan van de diefstal van een container geladen met zonnepanelen met een waarde van bijna 200.000 euro. De betreffende container is in de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 september door een onbekende trekker met oplegger opgehaald. De dieven hebben zich toegang tot het terrein verschaft door met de vrachtwagen door een gesloten slagboom te rijden.

Kentekenplaat

Vrijdagmiddag kreeg de politie een melding over een onbeheerd achtergelaten oplegger met container in Loon op Zand. Bij controle bleek dit de gestolen container met de zonnepanelen te zijn. De container was niet afgesloten en de kentekenplaat van de oplegger was ook verdwenen. De container is door de eigenaar weer opgehaald. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.