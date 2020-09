Voor 5 miljoen euro aan beslag gelegd in onderzoek naar hennepkwekerij Oss

Vorig jaar trof de politie een hennepkwekerij aan in een pand aan de Oude Molenstraat in Oss. Ruim 1000 hennepplanten stonden daar verdeeld over drie verschillende ruimtes. Verder onderzoek naar de hennepkwekerij volgde.