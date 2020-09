Wapens, geld en drugs gevonden in woning

Politieagenten vonden dinsdag 29 september in een woning aan de Cornelis Trompstraat in Rotterdam een vuurwapen op het nachtkastje, een schietpen op tafel en een shotgun onder een kussen op de bank. Ook lag er verspreid door het huis 6000 euro.

De agenten waren naar de woning gegaan na een melding over drugsoverlast. Na door de bewoners te zijn binnen gelaten viel direct hun oog op de schietpen die op tafel lag. Niet zelden heeft drugsoverlast een directe relatie met bezit of gebruik van (vuur)wapens. Dit was dan ook direct de aanleiding om de woning verder te doorzoeken op ander wapentuig waarbij de agenten een shotgun en een handvuurwapen vonden. De bewoonster, een 44-jarige vrouw, en haar 37-jarige vriend werden daarop aangehouden.

Hiermee was de koek nog niet op. De wapenvondst in het huis was voor de politie direct aanleiding om ook de woning van de vriend van de 44-jarige vrouw te doorzoeken. Dat bleek niet voor niets. Daar vonden zij nog twee vuurwapens, vier luchtdrukwapens, een aantal verboden messen, 200 XTC-pillen en 10 gram speed. De gemeente besloot tot een spoedsluiting van beide woningen.