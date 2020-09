De arts die 'vliegensvlug' ter plaatse is

Het pak wordt getest in de onherbergzame gebieden, daar waar andere hulpverleners er lang over doen voor ze ter plaatse kunnen zijn. Of deze nieuwe snelle vorm van hulpverlening ook daadwerkelijk ingezet gaat worden is nog niet bekend. De vliegenier zal ook tot arts of andersom moet worden opgeleid om slachtoffers te kunnen helpen.