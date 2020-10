Fietsster van achter aangereden

Een fietsster welke aan het wachten was om de straat veilig over te steken, is daar van achteren aangereden door een automobilist welke haar niet had zien staan. De fietster kwam door de klap op de straat terecht, waar omstanders haar te hulp schoten en de hulpdiensten alarmeerde. Toegesnelde ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse nagekeken en na deze controle voor verder onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Een gedeelte van de Baanderherenweg was tijdelijk afgesloten door de politie. De fiets is door de echtgenoot van de vrouw opgehaald.