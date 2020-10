Verhuisoperatie goud succesvol afgerond

Dit transport vertegenwoordigde een waarde van in totaal 14,5 mrd euro. (bankbiljetten ongeveer 4.5 mrd, goudvoorraad ongeveer 10 mrd.)

De succesvolle operatie is uitgevoerd onder leiding van de Koninklijke Marechaussee en in samenwerking met Defensie, de politie Amsterdam en Haarlem.

De voorraad goudbaren en bankbiljetten zijn overgebracht vanuit de kluis van de Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam naar het pand van de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschede in Haarlem.

Aanleiding voor de verhuisoperatie is de start van de renovatie van het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam. Het goud en de bankbiljetten worden tijdelijk opgeslagen in Haarlem. Met de renovatie van haar hoofdkantoor is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf uiteindelijk onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum dat naar verwachting in 2023 gereed zal zijn. Tot die tijd blijft Haarlem de bewaarplaats.

In de goudkluis van DNB liggen 14.000 baren goud en ca 1000 dozen met gouden munten. De waarde bedraagt tegen de huidige gestegen goudprijs bijna 10 miljard Euro. Dit goud vormt een derde (31%) van de totale goudvoorraad van DNB.

Daarnaast ligt een derde (31%) van de goudvoorraad in New York. Dit goud is opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve Bank. Voorheen lag hier nog meer goud, maar in 2014 heeft DNB een deel teruggehaald naar Amsterdam. De overige 38% van de goudvoorraad ligt in Engeland en in Canada.