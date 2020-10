'Aandacht voor elkaar' start in Den Bosch

Dinsdag 6 oktober start het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ met een aftrap in ’s-Hertogenbosch. Hier gaan minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kleine setting in gesprek met Brabanders die op verschillende manieren geraakt zijn door het coronavirus. Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan alle initiatieven rond corona die in het land zijn ontstaan.

Corona ook geestelijk slopend

Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Er is verlies op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn.

Ruimte voor bijzondere verhalen

Met het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele initiatieven die rond corona zijn ontstaan. Om deze beweging te stimuleren is een website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.

Aftrap in Congrescentrum 1931

Tijdens de aftrap in ’s-Hertogenbosch gaan minister-president Rutte en minister De Jonge in gesprek met tien Brabanders en Bosschenaren. Zij zijn de afgelopen maanden op verschillende manieren in aanraking gekomen met het coronavirus: van patiënten en zorgprofessionals tot ondernemers en mensen uit het onderwijs. Deze mensen zijn, samen met de beide bewindspersonen, vervolgens te gast bij een uitzending van ‘Tijd voor Max’. Dit programma wordt vanaf 17.10 uur live uitgezonden op NPO 1.

Jaarlijkse Week van de Eenzaamheid

De aftrap van ‘Aandacht voor elkaar’ vindt plaats tijdens de jaarlijkse Week van de Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initieert. Meer informatie over deze week is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl. De periode van ‘Aandacht voor elkaar’ duurt tot het einde van dit jaar.