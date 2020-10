Onderzoek naar mogelijk contact minderjarige

Op dinsdagavond 6 oktober meldde een man uit Groesbeek zich op het politiebureau in Nijmegen. Op basis van informatie die deze avond bekend werd, is een onderzoek gestart naar grooming en daarom is de man aangehouden.

Op sociale media circuleren veel berichten en beelden over deze zaak. Voor de politie is het van belang om te achterhalen of en wat er precies gebeurd is. Dit onderzoek loopt nog volop, daarom doet de politie geen verdere mededelingen.