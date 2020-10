Dode in woning in Sint-Oedenrode, politie gaat niet uit van misdrijf

De hulpdiensten werden in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.55 uur gealarmeerd voor een afgaande CO melder. Een ambulance, de brandweer en meerdere politie eenheden kwamen naar de woning aan de Margrietstraat in Sint-Oedenrode.

Bewoonster

De bewoonster, een oudere vrouw, is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en heeft zuurstof toegediend gekregen. Ondertussen verrichte de brandweer diverse metingen in de woning, er werden afwijkende concentraties gemeten waarop de woning werd geventileerd door alle ramen open te zetten.

Tweede meting

Na een tijdje ging de brandweer terug de woning in, om opnieuw te meten. Er werden geen afwijkende concentraties meer gemeten, waarop de woning kon worden vrij gegeven. Na ruim anderhalf uur vertrok de brandweer retour naar de kazerne.

Man overleden

Later liet de Officier van Dienst van de politie weten dat er een man was overleden in de woning, ook laat hij weten dat er geen sprake is van een misdrijf. Waardoor de persoon is overleden, kon de politie op dit moment nog niet vertellen maar mogelijk zou het kunnen gaan om koolmonoxidevergiftiging.