Witte neushoorn genaamd Ravy geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een witte neushoorn geboren. Het is het eerste jong in ruim drie jaar in het wildlifepark in Hilvarenbeek.

Na ongeveer zestien maanden drachtig te zijn geweest beviel moeder Sofie op woensdag 7 oktober van Ravy, een gezond mannetje van ongeveer 40 kilogram. Het kalf, dat zonder hoorn geboren wordt, is het eerste jong van Sofie. Ravy zal vanaf maandag zichtbaar zijn voor publiek.

“Het is alweer een aantal jaar geleden dat we een jong hebben gekregen. We zijn dan ook hartstikke blij met deze geboorte", zegt verzorger Christian Meurrens. “En het gaat goed. We hebben Ravy al zien drinken, dat is het belangrijkst. Voor Sofie is het haar eerste jong en dan is het altijd even afwachten hoe het gaat, maar ze doet het super, snapt het moederschap helemaal.”

Fokprogramma

De witte neushoorn, ook wel de breedlipneushoorn genoemd, valt onder het Europees fokprogramma, waarvan Safaripark Beekse Bergen de coördinator is. Doel van het fokprogramma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. "Het is heel fijn dat we met de komst van Ravy hier een steentje aan bij kunnen dragen”, aldus Meurrens.

De komst van Ravy wil het Safaripark ook benutten om extra aandacht te vragen voor de situatie van neushoorns in het wild. Daarom wordt er de komende weken extra geld opgehaald in het Safaripark voor Stichting Wildlife, dat bijdraagt aan de projecten van International Rhino Foundation en Save the Rhino.

Stropers

Verder zal er in het binnenverblijf een informatiestand aanwezig zijn, Ook is er iemand van Stichting Wildlife aanwezig om alles over de dieren en projecten te vertellen.

De witte neushoorn komt voor in onder andere Zuid-Afrika, Mozambique, Zambia en Kenia, waar de soort als 'kwetsbaar' staat aangemerkt. Hun natuurlijke leefgebied verdwijnt door onder meer overbevolking. Maar ook stropers vormen een bedreiging. "Er wordt gejaagd op hun hoorns. Daar zit echter geen bot in: het bestaat uit hetzelfde materiaal als menselijk haar en menselijke nagels”, vertelt Meurrens.