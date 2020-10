Zwaar ongeval bij Drentse Donderen, auto tegen boom

Op de Norgerweg (N858) bij Donderen is vrijdagavond even na 21.00 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd.

Van de weg geraakt tegen boom

Een automobilist is daar van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse waaronder brandweer, politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) met de auto vanaf Eelde. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.