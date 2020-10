Belgisch koppel overleden aan malaria opgelopen in eigen woonplaats

In het Belgische Kampenhout is een koppel overleden aan de gevolgen van de tropische ziekte malaria. Het koppel heeft de ziekte in eigen land opgelopen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzoeken de besmettingen. Zogaan de onderzoekers de komende week muggen en muggenlarven zoeken in de omgeving om na te gaan welke soorten muggen er voorkomen. Volgens het gemeentebestuur is er geen reden tot paniek. Zaterdag heeft de gemeente in allerijl een persconferentie belegd om iedereen te informeren.

Het vermoeden is dat de tropische mug via de luchthaven van Zaventem of Melsbroek Belgie is binnen gebracht, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.