Vader bij verstek tot 9 jaar cel veroordeeld voor ontvoering dochter Insiya

De vader van het meisje Insiya is maandag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor het uitlokken en medeplegen van de ontvoering van zijn destijds 2-jarige dochter in 2016 en voor onttrekking van zijn dochter aan het ouderlijk gezag. 'De 36-jarige neef van de man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar voor zijn rol in deze zaak', zo meldt de rechtbank maandag.

Schadevergoeding

Bovendien moeten beide mannen in totaal circa 45.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder, oma, tante en aan Insiya zelf. De twee mannen waren niet bij de behandeling van de zaak aanwezig, waardoor de zaak bij verstek is behandeld.

Operatie “Barney”

De vader van het meisje gaf destijds de opdracht tot de ontvoering en bereidde deze samen met de neef en zes andere verdachten nauwkeurig voor, onder andere in de vorm van een plan van aanpak met de titel “operatie Barney”. In dit plan werd rekening gehouden met het gebruik van geweld. De datum van de ontvoering was bovendien zeer specifiek gekozen, één dag voor de zitting rondom de voogdij over Insiya. De vader verstrekte aan de andere daders een ‘starterspakket’ met informatie uit eerdere observaties en financierde bovendien de hele operatie. De zes andere verdachten werden in juli 2019 al veroordeeld voor hun rol in de ontvoering.

Gewelddadige ontvoering uit de woning van oma

Insiya woonde bij haar moeder in Nederland, tot zij in de ochtend van 29 september 2016 vanuit de woning van haar oma in Amsterdam werd meegenomen door een aantal mannen. Door zich voor te doen als een medewerker van de sociale dienst, kon één van de mannen de woning binnendringen. Toen hij eenmaal binnen was, kwamen nog eens twee mannen binnen. Eén van hen was gewapend met een taser en tie-wraps en trad op als ‘deurstopper’, met als doel de andere twee mannen met het meisje te laten ontkomen. De neef was degene die Insiya oppakte en meenam naar de al klaarstaande auto.

'Deurstopper' aangehouden

Doordat een tante van Insiya en haar oma zich verzetten tegen de ontvoering, kon de ‘deurstopper’ met hulp van een toegesnelde buurman en de politie direct worden aangehouden. Op alle overige punten slaagde de operatie: de twee mannen die Insiya meenamen, konden ontkomen en brachten het meisje samen met een andere groep ontvoerders naar de woning van één van de hen in Duitsland. Vanuit daar werd het meisje door haar vader naar India ontvoerd. Hier lijkt zij tot op de dag van vandaag te verblijven.

Heftig en ongehoord

Vader en neef maakten samen met de andere verdachten een gezinsleven kapot. Door Insiya met geweld mee naar India te nemen, plaatste de vader zijn eigen welzijn boven dat van zijn kind en dat van haar moeder. Bovendien frustreert de vader sinds september 2019 vrijwel elk contact tussen Insiya en haar moeder.

'Onacceptabel'

De rechtbank acht het onacceptabel dat de vader met zijn handelen de civielrechtelijke rechtsgang in Nederland bewust heeft genegeerd en dat nog steeds doet, voor eigen rechter heeft gespeeld en met geweld zijn kind heeft ontvoerd. Hij trekt zich daarmee niets aan van de Nederlandse en internationale familierechtelijke rechtsorde. De rechtbank rekent verdachte dit alles bijzonder zwaar aan. De rol van de neef is in deze zaak vergelijkbaar met die van de andere mededaders, zijn straf is dan ook vergelijkbaar met die van hen.