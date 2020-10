14 Jaar cel voor poging tot moord in Utrechtse wijk Ondiep

Schietpartij

Op 3 december rijden de verdachten in een gestolen busje naar de straat van het slachtoffer in de Utrechtse wijk Ondiep. Ze staan daar vervolgens met draaiende motor op hem te wachten. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij een zwarte bestelbus zag staan toen hij vanaf zijn huis wegreed. Op het moment dat hij in de buurt van de bestelbus komt, wordt hij door het busje klemgereden. De schuifdeur gaat open en het slachtoffer ziet naar eigen zeggen een man verkleed als zwarte piet uit de deur hangen. Deze man richt een vuurwapen op het slachtoffer en schiet twee keer. Het slachtoffer rijdt van schrik achteruit de straat in. Hij ziet hoe het zwarte busje wegrijdt.

Voorbedachten rade

De verdachten stappen bij hun vlucht uit in de Schutstraat en rennen vervolgens weg. Dit alles speelt zich af in een tijdsbestek van minder dan een kwartier. Gelet op de plaats van de schietpartij én het tijdstip, namelijk midden in een woonwijk op klaarlichte dag, moet de schietpartij volgens de rechtbank grondig en intensief zijn voorbereid. Het kan niet anders dan dat de verdachten afspraken hebben gemaakt over het doden van het slachtoffer. Hiermee is volgens de rechtbank sprake van voorbedachten rade.

Camerabeelden en DNA

De verdachten worden bij hun vlucht vastgelegd door camera’s. Op die beelden is te zien dat één van de verdachten een specifieke capuchon draagt. Bij een latere observatie door de politie draagt de verdachte dezelfde capuchon. Ook wordt zijn DNA aangetroffen op het stuur van de bestelbus die gebruikt is bij de liquidatiepoging. De andere verdachte wordt door politiemensen herkend op beelden bij Opsporing Verzocht. Daarnaast blijkt uit een opgenomen telefoongesprek dat deze verdachte aan een vriendin heeft toegegeven dat hij te zien is op de beelden. Ook is zijn DNA aangetroffen in een tweede vluchtauto.

Straf

De officier van justitie eiste voor beide verdachten een gevangenisstraf van 18 jaar. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank naar straffen in vergelijkbare zaken gekeken. Vaak wordt dan 12 tot 13 jaar opgelegd. Maar omdat één van de verdachten ook nog eens 5,5 kilo TNT in zijn huis had liggen en de andere verdachte al eens eerder is veroordeeld voor een poging tot moord, legt de rechtbank beide mannen een gevangenisstraf op van 14 jaar.