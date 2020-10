Fietser in coma na zware mishandeling bij verkeerstwist

Een 40-jarige fietser is vorige week op donderdagavond slachtoffer geworden van een zware mishandeling na een verkeerstwist. 'De man ligt nog steeds zwaargewond en in coma in het ziekenhuis', zo laat de politie, die op zoek is naar getuigen, dinsdag weten.

Melding

Die donderdagavond op 8 oktober 2020 kreeg de politie rond 22.15 uur een melding dat er een slachtoffer op de grond lag aan de Amstelveenseweg ter hoogte van de in- en uitgang van het Vondelpark. 'Uit onderzoek blijkt dat er een verkeersruzie is geweest tussen slachtoffer en verdachte. Het slachtoffer is dusdanig mishandeld, dat deze zwaargewond raakte. De verdachte is ervandoor gegaan in de richting van de Zeilstraat. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter op de rijbaan', zo meldt de politie.

Coma

'Tot op heden is het slachtoffer niet aanspreekbaar en ligt zwaargewond in coma in het ziekenhuis', aldus de politie. Het is de politie bekend dat personen het incident gefilmd hebben. De recherche komt graag in contact met die mensen die dat beeldmateriaal hebben of mogelijke getuigen die andere informatie hebben over het incident.