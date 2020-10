Helft minder slachtoffers moord en doodslag in 20 jaar

In 2019 kwamen in Nederland 125 mensen, 81 mannen en 44 vrouwen, om het leven door moord of doodslag. In 2018 waren dit er 119, in 2000 nog 223. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bijna de helft aantal slachtoffers sinds begin van de eeuw

In 2000 stierven er 153 mannen door moord en doodslag, in 2018 waren dit er 76 en in 2019 was dit gedaald tot 81. In 2000 waren 70 vrouwen het slachtoffer van moord en doodslag, in 2018 waren dit er 43 en in 2019 kwamen 44 vrouwen door moord en doodslag om het leven.

Helft van de vermoorde mannen tussen 20 en 40 jaar

In 2019 was 76 procent van de slachtoffers tussen 20 en 60 jaar oud. Bij mannen was de helft van de slachtoffers tussen 20 en 40, bij vrouwen vielen de meeste slachtoffers in de leeftijdscategorie tussen 50 en 60 jaar. Van de 125 slachtoffers waren er 16 niet woonachtig in Nederland.

Grootste daling onder dertigers

Sinds het begin van deze eeuw nam in alle leeftijdscategorieën het aantal slachtoffers af. De grootste daling is zowel bij mannen als vrouwen in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar te zien. Het aantal slachtoffers van moord en doodslag in deze leeftijdsgroep is in de laatste vijf jaar meer dan tweeënhalf keer lager dan in de periode 2000 tot 2005.