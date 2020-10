PrintAbout N.V. heeft 1 miljoen tevreden klanten!

Afgelopen jaren groeide PrintAbout N.V. niet alleen in het aantal tevreden klanten, maar vond er ook een interne groei plaats. Bij PrintAbout N.V. staat service hoog in het vaandel. Daarom wordt er gestreefd naar een uitstekende klanttevredenheid, elke dag weer. Op basis van ruim 41 duizend beoordelingen geven klanten PrintAbout N.V. een gemiddeld cijfer van een 4.7 uit 5!

“Door ons continue te focussen op service, hebben we in de afgelopen jaren steeds meer klanten aan ons weten te binden. Dit heeft geresulteerd in 1 miljoen tevreden klanten in Nederland en België. In 2004 hebben wij ons ten doel gesteld om dé printerspecialist van de Benelux te worden. Onze visie was simpel: onze klanten zo specialistisch en professioneel mogelijk advies geven op het gebied van cartridges en printers.”, aldus Martijn Hallewas, eigenaar van PrintAbout N.V..

PrintAbout N.V. is al meer dan 16 jaar de specialist op het gebied van printers, toners, cartridges en andere printer accessories. Klanten kunnen niet alleen terecht voor de aankoop van deze producten maar ook voor advies. Sinds 2004 versturen ze vanuit hun vestiging in Moordrecht bestellingen voor zowel zakelijke- als particuliere klanten, door heel Nederland en België. PrintAbout N.V. is één van de snelst groeiende printer-webshops van de Benelux.