Hogere straf voor moord op vader, dumpen lichaam en misleiding

Donderdag heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch een 44-jarige man een gevangenisstraf van 24 jaar met aftrek van voorarrest opgelegd. 'De man is veroordeeld voor de moord op zijn vader, waarna hij het stoffelijk overschot dumpte in de Zuid-Willemsvaart. De straf is hoger dan de gevangenisstraf van 20 jaar die de rechtbank Oost-Brabant eerder oplegde', aldus het hof.

Gedumpt in Zuid-Willemsvaart

In mei 2016 heeft de man zijn vader om het leven gebracht door hem met een voorwerp meerdere keren op zijn hoofd te slaan. Daarna heeft de man het lichaam in een deken, dekbedovertrek en vuilniszakken verpakt en met spanbanden en tape aan een steekwagen vastgemaakt. Vervolgens heeft hij zijn vader gedumpt in de Zuid-Willemsvaart. Het stoffelijk overschot werd op 19 mei dat jaar uit het water gehaald. Al die tijd verkeerden familie en vrienden in onzekerheid over wat er met het slachtoffer was gebeurd.

Bewijs

Uit politieonderzoek bleek dat de spullen waarin en waarmee het slachtoffer was verpakt afkomstig waren uit zijn eigen woning, en er zat DNA van de man op de tape die eveneens was gebruikt. Daarbij komt dat het slachtoffer voor het laatst in leven is gezien in zijn eigen woning in gezelschap van de man. Uit de zoekgeschiedenis van de telefoon van de man blijkt dat hij voor de verdwijning van zijn vader heeft gezocht op termen als ‘iemand met volle fles op hoofd slaan’ en ‘lijk in water dumpen’.

Het hof stelt vast dat de zoektermen die de man heeft geraadpleegd in nauw verband staan met de wijze waarop en de plek waar het lijk van het slachtoffer is aangetroffen.

Gemanipuleerd bewijs laptop vader

De man ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft. Zijn vader zou op een date zijn gegaan. Uit onderzoek blijkt dat de man op de computer van zijn vader chatsessies op een datingsite heeft gemanipuleerd zodat het zou lijken alsof zijn vader daadwerkelijk een afspraak had gemaakt. De wijzigingen zijn echter aangebracht op het moment dat het slachtoffer al als vermist was opgegeven en de man alleen in de woning van het slachtoffer verbleef en toegang had tot en in het bezit was van de laptop van zijn vader.

Motief

Net als de rechtbank Oost-Brabant oordeelt het hof dat de man handelde met voorbedachte raad en spreekt daarom ook van moord. Het motief van de man om de moord te plegen was het verkrijgen van geld en bezittingen van zijn vader. Zo reed de man direct na de verdwijning van zijn vader rond in zijn auto. Ook vroeg de man namens zijn vader een nieuwe pinpas en pincode aan, en werden in zijn telefoon zoektermen gevonden om een kluis te openen.

Op te leggen straf

De koelbloedigheid waarmee de man zijn vader om het leven heeft gebracht en de mensonterende manier waarop hij met het lichaam is omgegaan, is schrijnend en getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het leven van zijn vader. Daarnaast rekent het hof het de man aan dat hij na zijn daad een aantal dagen in de woning van vader, de plaats delict, heeft verbleven en zich de auto en diverse betaalmiddelen van zijn vader heeft toegeëigend en gebruikt.

Dwaalspoor

Bovendien heeft hij geprobeerd zijn sporen uit te wissen door een dwaalspoor uit te zetten. De door de rechtbank opgelegde straf acht het hof daarom niet voldoende. Moord is een van de meest ernstige delicten die het Wetboek van Strafrecht kent, waarvoor de wetgever als maximumstraf een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar heeft vastgesteld. Het hof komt tot een gevangenisstraf van 24 jaar.