Politie onderzoekt schietpartij in Eindhoven

De politie is een onderzoek gestart naar een schietincident vrijdagmiddag op de Remichweg in Eindhoven. Daarbij raakte een 22-jarige Eindhovenaar gewond aan zijn been. Later op de dag hielden we een 25-jarige man uit Eindhoven op verdenking van betrokkenheid bij het incident.