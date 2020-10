Felle brand verwoest bijgebouw in achtertuin

Zaterdagmiddag brandde een bijgebouw in een achtertuin van een woning aan de Mariastraat in Maliskamp volledig uit. Rond 13.45 uur werd de brandweer gealarmeerd welke opschaalde naar middelbrand en met twee blusvoertuigen ter plaatse kwam.

Brandweerlieden wisten nog meerdere gasflessen in veiligheid te stellen maar konden niet voorkomen dat het bijgebouw volledig werd verwoest. De politie sloot de straat af en hield nieuwsgierigen op veilige afstand. Wat de oorzaak van de brand is, is ons niet bekend. Er raakte niemand gezond.