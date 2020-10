Het Gehandicapte Kind kiest nieuwe kinderambassadeurs

Het Gehandicapte Kind gaat voor 2e keer op zoek naar nieuwe kinderambassadeurs. Tijdens de CAPtalks op zaterdag 14 november a.s. in het Gooiland Theater in Hilversum presenteren acht jonge finalisten zich. De jury, bestaande uit YouTuber Dylan Haegens, actrice/presentatrice Ingrid Jansen en directeur van het Gehandicapte Kind Henk-Willem Laan, kiest drie nieuwe kinderambassadeurs. De presentatie is in handen van Lucille Werner.

De finalisten zijn: Angelina (12), Hessel (11), Hüseyin (12), Jennate (14), Joël (9), Leona (12), Naoufel (12) en Pauline (10). In een wervelende show, met onder meer een optreden van ambassadeur Douwe Bob, geven de kinderen een kijkje in hun leven en vertellen zij wat volgens hen moet worden veranderd voor kinderen met een handicap. De huidige kinderambassadeurs Merijn, Robin, Marie Claire en Julian hebben de afgelopen twee jaar bewezen dat hun taak van grote waarde is. Zo togen ze met een sloophamer naar het Binnenhof om deze aan te bieden aan ministers Slob en De Jonge. Hun boodschap: sloop de muur tussen zorg en onderwijs zodat alle kinderen met een handicap naar school kunnen.*

Eenzaamheid

Er zijn in Nederland zo’n 100.000 tot 120.000 kinderen met een handicap. Zij zijn vaak eenzaam. Dat heeft meerdere oorzaken. Speelplekken zijn bijvoorbeeld niet voor hen toegankelijk, naar schatting zijn 9 van de 10 speeltuinen niet geschikt voor deze groep. Ook gaan gehandicapte kinderen vaak naar speciale scholen ver van huis, daardoor leren ze nauwelijks kinderen in hun eigen buurt kennen. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van alle kinderen in het speciaal onderwijs geen vriendjes of vriendinnetjes in de buurt heeft. Dat is niet alleen verdrietig, het schaadt ook hun ontwikkeling. Want juist door samen te spelen, leggen kinderen de basis voor hun verdere leven. De Kinderambassadeurs 2020 komen op voor de belangen van hun leeftijdsgenoten met een handicap.

CAPtalks wordt in opdracht van het Gehandicapte Kind georganiseerd door Lucille Werner Foundation. Meer informatie over het event en de finalisten is te vinden op https://www.nsgk.nl/actueel/captalks/.