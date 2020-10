Haarlemmermeer roept gedupeerden toeslagenaffaire belastingdienst op zich te melden

De gemeente Haarlemmermeer gaat ouders helpen die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Deze hulp is ter aanvulling op de financiële compensatie die ouders krijgen van de Belastingdienst. Wethouder Johan Rip roept gedupeerde ouders op zich bij een speciaal opgezet meldpunt van de gemeente te melden.

“De Belastingdienst betaalt de financiële compensatie aan ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Soms is die compensatie alleen niet genoeg. Er kunnen namelijk ook problemen op andere vlakken zijn ontstaan, zoals schulden, inkomen, zorg en opvoeden van de kinderen”, aldus wethouder Johan Rip (Werk en Inkomen). De Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst spraken onlangs af dat gemeenten gedupeerde ouders hierbij gaan helpen.

Maatwerk

Het kabinet stelt landelijk 11 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen bij het opzetten van maatwerk voor gedupeerde ouders. Hoe dit maatwerk eruitziet, moet de gemeente nog horen van de VNG. Medewerkers van de gemeente zitten wel klaar om gesprekken te voeren met ouders die zich aanmelden met een hulpvraag. Op basis van die gesprekken kan de gemeente bepalen welke hulp geboden kan worden.

Melden als gedupeerde

Uit gegevens van de Belastingdienst weet de gemeente dat het in Haarlemmermeer om 153 gedupeerde gezinnen gaat. Welke ouders dit zijn, is bij de gemeente niet bekend. De Belastingdienst mag, vanwege de privacywet AVG, de gegevens van de ouders namelijk niet delen met de gemeente. Daarom roept de gemeente ouders uit Haarlemmermeer op om zich met naam en contactgegevens te melden bij: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl.

Wethouder Rip: “Door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst zijn veel mensen in de problemen gebracht. Voor sommigen betekende dit zelfs het verlies van hun baan of het einde van hun huwelijk. We willen die inwoners graag helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ik roep gedupeerde ouders die hulp nodig hebben daarom dringend op om zich bij ons te melden.”