Vleesconsumptie al weer voor 2e jaar op rij gestegen

In 2019 is voor het tweede jaar op rijd de vleesconsumptie in Nederland gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de vleesconsumptie van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. 'Alles schreeuwt om vermindering van de vleesconsumptie. Klimaat, stikstof, ontbossing, onze gezondheid. En niet in de laatste plaats de dieren zelf. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling,' zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

39 kilo vlees per persoon

Het totale Nederlandse verbruik van vlees en vleeswaren op basis van karkasgewicht bedroeg in 2019 per hoofd van de bevolking 77,8 kilo. Ruim een halve kilo meer dan in 2018. Ongeveer de helft daarvan is daadwerkelijk in Nederland geconsumeerd als vlees en vleeswaren: 39 kilo per persoon.

Opwaartse trend

Na een daling tussen 2009 en 2016 is vanaf 2017 weer een opwaartse trend ingezet. De stijgende kipconsumptie is met bijna een halve kilo de grootste veroorzaker. Nederland eet nu jaarlijks zo’n 200 miljoen kippen. 'Die hebben bijna allemaal een rotleven in overvolle, dichte stallen,' zegt Hilhorst.

Foodtrends

De stijging staat haaks op de foodtrends van de laatste jaren. Daarin winnen vegetariër en de flexitariër juist terrein. Volgens WUR-onderzoeker Hans Dagevos wordt de stijgende vleesconsumptie mede buitenshuis veroorzaakt, zoals door toeristen en flexitariërs die restaurants en fastfoodketens bezoeken. 'Het lijkt er op dat de flexitariër thuis zijn best doet, maar dat buitenshuis even vergeet,' zegt Hilhorst.

Coronacrisis

De onderzoekers verwachten dat de cijfers over 2020 door de coronacrisis meer duidelijkheid over de invloed van het groeiende toerisme en de flexitariër zullen geven. Door coronamaatregelen loopt het toerisme terug en zijn veel restaurants geheel of gedeeltelijk gesloten. 'Als de vleesconsumptie buitenshuis doorslaggevend is, zal dat goed zichtbaar zijn in de cijfers over 2020. Misschien moeten we de flexitariër wat beter helpen,' zegt Hilhorst.

Voedingscentrum

De Schijf van Vijf adviseert niet meer dan 500 gram vlees en vleeswaren per week. In werkelijkheid eten we nu zo’n 750 gram per week. Het Voedingscentrum waarschuwt dat het eten van te veel vlees gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. 'Rood en met name bewerkt vlees zoals vleeswaren worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker,' stelt het Voedingscentrum.