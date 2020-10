Jachtvliegtuigen Koninklijke Luchtmacht gaan weer avondvliegen

Nachtzichtapparatuur

'In de weken 45, 46, 47, 48, 49 en 50 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats', aldus het ministerie. De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom pas zinvol als het volledig donker is.

Oefengebied

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.