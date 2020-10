Aantal nieuwe besmettingen boven de 9000

Doordat er de laatste zeven dagen bij ruim 58.000 mensen corona is vastgesteld, zijn in totaal meer dan 262.000 mensen besmet in Nederland. In Amsterdam werden woensdag 805 mensen positief getest en is daarmee koploper in Nederland. Dit gevolgd door Rotterdam met 677 en in Den Haag 446.

Het aantal meldingen van coronadoden steeg met 46. Deze mensen zijn niet allemaal in de laatste 24 uur overleden. Bij het doorgeven van de doodsoorzaak zit soms enige vertraging. Woensdag werden er 59 sterfgevallen geregistreerd.

Het aantal ziekenhuis opnames is boven de 2000 uitgekomen. Hiervan liggen 463 op de intensieve care