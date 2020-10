Drugslab ontdekt in loods in Mill, bewoner opgepakt

Woensdagavond heeft de politie op de Roijendijk in het Brabantse Mill een zogeheten omzettingslab aangetroffen in een loods achter een woning, waar grondstoffen onder meer naar amfetamine omgezet werden. Dit meldt de politie donderdagavond.

Hoofdbewoner aangehouden

'De hoofdbewoner (54) is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit productielab. Ook hier zorgen specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) voor de ontmanteling', aldus de politie

Onderzoek

De politie stelde woensdag 21 oktober rond 18.45 uur een onderzoek in op de Roijendijk in Mill. Volgens informatie zou er op deze locatie een drugslab zitten. In een van de twee aanwezige loodsen stuitte het onderzoeksteam tijdens de doorzoeking op het omzettingslab. Ook bleek dit laboratorium een grote hoeveelheid chemicaliën te bevatten die bestemd zijn voor de productie van synthetische drugs.

Aanhouding en vervolgonderzoek

De hoofdbewoner van de woning, een 54-jarige man, is aangehouden. Hij wordt vandaag gehoord en naar zijn precieze rol en aandeel in deze zaak wordt onderzoek gedaan. Alle gevonden spullen en producten zijn in beslag genomen voor nader onderzoek of worden vernietigd.

Bewaking locatie

Gezien de grote hoeveelheid aangetroffen grondstoffen voor de productie van amfetamine is de locatie vannacht bewaakt door de Bewakingseenheid van de politie.