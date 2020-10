FNV: ‘Supermarktmedewerkers eisen in gezamenlijke brandbrief betere arbeidsvoorwaarden’

Personeel van verschillende supermarktketens, waaronder AH, Lidl en Jumbo, hebben zich verenigd in protest tegen hun werkgevers. In een gezamenlijke brandbrief schrijven ze: ‘Jullie boeken miljoenen winst, maar willen onze toeslagen afpakken en ons geen fatsoenlijke loonsverhoging geven. Terwijl jullie veilig vanuit huis werken en wij elke dag in de supermarkt de kastanjes uit het vuur halen.’

Supermarktpersoneel werkt hard, maar ziet niks terug van miljardenomzet

‘Sinds de corona-uitbraak werken we ons een slag in de rondte om alles draaiende te houden. De eerste weken kregen we een ongekende hamsterwoede over ons heen, er werd opgeschaald in werktijden en iedereen zette zich meer dan 100% in. Nog steeds lopen we dagelijks risico, omdat klanten geen afstand willen houden of agressief worden als we ze geen alcohol mogen verkopen na 20:00. We vallen in voor collega’s met corona die thuis in quarantaine zitten of doodziek zijn. Ondertussen draaien we miljarden euro’s omzet en zijn de winsten sinds corona fors gestegen. En wat zien wij daarvan terug? Niks. Als het aan de werkgevers ligt. Ze bieden alleen 20 en 21 jarigen een minimale loonsverhoging. De rest niet. Sterker nog, ze willen de toeslag voor werken op zondag afschaffen. Onacceptabel’, aldus de supermarktmedewerkers.

Brandbrief is reactie op werkgeversvoorstellen

De brief is opgesteld als reactie op de voorstellen van de werkgevers in de supermarktbranche, die momenteel onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe cao. De vorige cao liep af in april 2020.