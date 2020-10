OM eist 3 jaar cel tegen geldkoeriers met 1 miljoen euro in boodschappentassen

Voor de rechtbank Rotterdam eiste het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag gevangenisstraffen van 36 maanden tegen twee broers die als geldkoeriers in juli van dit jaar door de politie zijn aangehouden toen zij twee volle boodschappentassen bij zich in de auto hadden met daarin 1 miljoen euro aan cash. 'Beiden zitten sinds hun aanhouding in voorlopige hechtenis', zo heeft het OM bekendgemaakt.

Twee volle boodschappentassen

De twee boers waren in een VW Polo op een heerlijk warme dag in juli 2020 onderweg op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Na een stopteken voor een verkeerscontrole ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Wanneer de auto na een achtervolging tot stilstand werd gebracht ontdekt de politie de twee grote boodschappentassen met in totaal 1 miljoen euro.

Ernstige verkeersovertredingen

De jongste van 21 jaar uit Rotterdam moet volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket nog vier weken extra naar de gevangenis, omdat hij een reeks ernstige verkeersovertredingen beging. Hij was de bestuurder van de Polo en schond opzettelijk op een ernstige manier de verkeersregels. Van doelbewust linksom over een rotonde tot gevaarlijk hoge snelheden midden op de weg, waardoor andere weggebruikers in de berm belandden.

Forse schade aan politieauto

De achtervolging eindigde tegen een politieauto, die daarbij forse schade - meer dan 6600 euro - heeft opgelopen. Bovendien eiste de officier zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid en verbeurdverklaring van de auto.

Eerdere drugsmisdrijven en witwassen

Ook moet een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken ten uitvoer worden gelegd. De jonge man was in nog geen drie jaar acht keer bij politie en justitie in beeld gekomen vanwege drugsmisdrijven. Zijn oudere broer (24) uit Schiedam heeft ook een strafblad en is eerder in beeld gekomen vanwege een verdenking van witwassen. Een zaak die in 2018 wegens onvoldoende bewijs was geseponeerd.

1 miljoen euro verbeurd verklaren

Het bedrag van 1 miljoen moet verbeurd worden verklaard. Volgens de officier van justitie is het inkomen van de verdachten bij lange na niet voldoende om te verklaren dat zij zo’n groot bedrag tot hun beschikking hadden. Het geld was vermoedelijk misdaadgeld. Daarom zijn de broers aangeklaagd voor het witwassen van crimineel geld. Het OM kondigde ook de ontneming aan van onverklaarbare contante stortingen op de bankrekeningen van de broers.

Strafblad

De officier van justitie schetste de rechtbank de ernst van het witwassen als bedreiging voor de samenleving, wanneer grote sommen crimineel geld hun weg daarin vinden. De meeste criminelen willen simpelweg zo veel mogelijk geld verdienen en daar buiten het zicht van politie en justitie ongestoord van genieten, aldus de officier, die de boodschappentassen met geld plaatste tegen een achtergrond van georganiseerde misdaad. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.