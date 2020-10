Overleden vrouw (35) aangetroffen in Haagse woning

De politie heeft zaterdag in een woning aan de Wognumstraat in Den Haag een overleden bewoonster gevonden. Het gaat om een 35-jarige vrouw. Onderzoek moet uitwijzen of dit gaat om dezelfde vrouw die eerder als vermist werd opgegeven. 'Zondag is er een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden, zijn rol wordt onderzocht. Hij zit op dit moment nog vast', zo meldt de politie zondag.