Jongen bewaarde 120 nitraten onder zijn bed

Gevaarlijke combinatie

'Het gaat om illegaal knalvuurwerk dat in de woonomgeving onder een bed was opgeslagen', aldus de politie. Dit is een gevaarlijke combinatie. De opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico's. Het vuurwerk is in beslag genomen en de 16-jarige jongen zal worden verhoord.

Extra alert

De politie is de dagen voor de jaarwisseling extra alert op handel en het bezit van illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk. Vaak zijn de lontjes te kort, is het vuurwerk beschadigd en zit er teveel kruit in waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt. Grote kans dat iemand ernstig letsel oploopt. Niet alleen de afsteker, maar ook de omstanders. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s.