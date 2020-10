Coronapatienten even niet welkom in ziekenhuis Dordrecht

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht houdt de komende 24 uur de deuren gesloten voor nieuwe coronapatiënten. Elk bed in het ziekenhuis is bezet, meldt bestuursvoorzitter Peter van der Meer.

''We hebben vandaag een kritiek punt bereikt. De instroom van patiënten met corona of een coronaverdenking is al vele dagen fors groter dan de uitstroom. Elk bed in het ziekenhuis is bezet. Elke dag komen er forse aantallen collega’s bij die zich ziek moeten melden omdat ze zelf het coronavirus hebben.

Een volgende corona-afdeling openen lukt niet, omdat we daarvoor onvoldoende personeel hebben. Wij blijven voorlopig op het niveau van 35 klinische coronabedden (die zijn al geruime tijd allemaal bezet) en zes coronabedden op de IC (de bezetting daarvan wisselt).

De operatiecapaciteit op de locatie Dordwijk is de afgelopen weken al tot de helft teruggebracht, om bedden en personeel vrij te spelen. Alle operaties die nog plaatsvinden, hebben in meer of mindere mate een spoedkarakter. Meer operaties schrappen is om die reden geen mogelijkheid.

Op de locatie Zwijndrecht gaan niet-spoedeisende ingrepen nog wel door. Dat houden we zo, omdat het schrappen daarvan ons geen extra inzetbare klinische verpleegkundigen oplevert; in Zwijndrecht vinden immers alleen dagbehandelingen plaats. We willen ook niet opnieuw achterop raken met reguliere zorg'', aldus de bestuursvoorzitter.

''Dat de zorg nog kan doorgaan, is te danken aan onze ongelooflijk flexibele, onvermoeibare zorgverleners. Onze dank aan hen is groot, evenals ons respect voor alle andere zorgverleners in de keten, onder wie huisartsen, verpleeghuizen en ambulancediensten. Maar ook aan hun inzet zit een grens. Ons ziekenhuis kraakt en het systeem kraakt'', aldus Peter van der Meer.