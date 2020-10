Erdogan doet aangifte tegen Geert Wilders

De Turkse president Erdogan heeft een klacht ingediend tegen PVV-leider Geert Wilders. Dit heeft Erdogan gedaan via zijn advocaat Huseyin Aydin. Dit melden Turkse media dinsdag.

Erdogan heeft de klacht ingediend naar aanleiding van de publicatie van een spotpret over hem door Geert Wilders. Er is tegen de PVV-voorman aangifte gedaan bij de officier van justitie in Ankara.

Wilders laat op zijn beurt via Twitter weten dat dit de wereld op zijn kop is. ’Dus de man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde gaat nu aangifte tegen mij doen? De wereld op zijn kop. Loser!’

Afgelopen weekend poste Wilders een oude prent van Edrogan met een bom op zijn hoofd. Tegelijk riep hij op om Turkije uit de NAVO te gooien.