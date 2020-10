Politie toont foto's verdachte dodelijk steekincident Pier Scheveningen

De politie heeft dinsdag foto's getoond van een nog voortvluchtige verdachte die betrokken is bij het dodelijke steekincident op de Pier in Scheveningen in augustus van dit jaar. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Slachtoffer overleden

De 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam werd maandagavond 10 augustus neergestoken op de Pier aan de Scheveningse Strandweg en overleed aan zijn verwondingen.

Inmiddels drie verdachten aangehouden

Het rechercheonderzoek is momenteel nog in volle gang en voor deze zaak zitten inmiddels drie mensen vast. 'Op dit moment is het team dringend op zoek naar een man die tijdens het incident een vuurwapen trok. Hiervan zijn beelden verspreid op sociale media', aldus de politie. Deze man is op dit moment voortvluchtig. In de uitzending van Opsporing Verzocht werd dinsdagavond zijn naam genoemd en werden er foto’s getoond van deze verdachte.

Drie verdachten aangehouden

De politie heeft op dit moment reeds drie verdachten aangehouden in deze zaak. Twee 20-jarige verdachten uit Amsterdam werden diezelfde maandagavond 10 augustus aangehouden. Zij worden verdacht van doodslag in vereniging. Later die week is ook een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld.