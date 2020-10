VVD grootste partij gevolgd door PVV. FVD onderuit

Het CDA, onder leiding van coronacrisis-minister Hugo de Jonge, weet vooralsnog de crisispunten niet electoraal te verzilveren.



D66 - ook een van de regeringspartijen - maakt onder leiding van Sigrid Kaag een aantal zetels goed ten opzichte van eerdere peilingen. De partij stijgt naar 14 zetels, al komt dit nog niet in de buurt van de 19 zetels die men nu in de Kamer heeft.



Opvallend is ook de duikeling die Forum voor Democratie in de peilingen maakt, van een relatief stabiele 10 tot 12 zetels de afgelopen maanden naar 6 zetels nu. Stemmers van Forum geven aan dat ze switchen naar een andere partij, omdat ze vinden dat Forum onhandig in het nieuws komt of omdat ze niet achter de corona-aanpak van de partij staan.