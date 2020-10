Zit jij goed in je woonkamer? Het belang van goed zitten

We gaan het najaar in. Buiten wordt het weer natter en kouder en steeds vaker kiezen we er voor om liever binnen te blijven dan er op uit te gaan in de buitenlucht. De één brengt zijn dagen graag door op de bank, liggend of zittend. De ander heeft meer behoefte aan een eigen persoonlijke zithoek in een stoel of fauteuil. Hoe je ook kiest om te relaxen, het is altijd belangrijk om je bewust te zijn van een juiste zithouding.

Helaas wordt het belang van goed zitten nogal eens onderschat. Maar liefst 90% van de Nederlanders zit verkeerd. Hoewel er steeds meer bewustwording is over goed zitten op je werkplek, wordt hier thuis nogal eens aan voorbijgegaan. En we zitten met z’n allen lekker veel; gemiddeld zo’n 8,9 uur per dag.

Je lichaam heeft tijdens het zitten de juiste ondersteuning nodig. Als je lichaam niet goed wordt ondersteund, dan ga je vaak hangen in je stoel of scheef zitten met als gevolg vermoeide nek- en rugspieren. Om nek- en rugklachten zoals lage rugpijn te voorkomen, heb je een stoel nodig die past bij je lichaamsbouw. Hierdoor krijgen je spieren ook de juiste ontspanning.

Wat houdt ‘goed zitten’ in?

“Goed zitten begint bij een ergonomische relaxfauteuil. Een ideale zithouding is wanneer je voeten op de grond staan en je voeten in een hoek van negentig graden staan. Je armen moeten kunnen steunen op armleuningen die precies aansluiten op je ellebogen. Te hoge armleuningen geven te veel spanning richting je nek. Te lage armleuningen zorgen voor te veel rek op je spieren. Daarnaast is het voor je zithouding ook belangrijk om je hoofd in een juiste positie te houden, recht boven je lichaam. Je hoofd weegt ongeveer vijf kilo. Heb je je hoofd standaard naar voren gebogen, komt er een kracht van veertien tot vijftien kilo vrij, die op je lichaam drukt.”

Wat er gebeurt als je geen goede stoel hebt?

“Als een stoel niet op je lichaam is aangepast, kun je klachten ontwikkelen aan bijvoorbeeld je rug of nek. Veel voorkomende klachten door een ongezonde zithouding zijn klachten zoals gespannen schouders of lage rugpijn. Om een ideale zithouding te hebben en uit te voeren heb je daarom een stoel nodig die bij je past.”

De 7 basisvoorwaarden voor ‘Gezond zitten’

Samen met fysiotherapeuten en ergonomen ontwikkelde Prominent de zeven basisvoorwaarden voor gezond (ergonomisch) zitten. Deze zeven basisvoorwaarden zorgen ervoor dat jouw stoel optimale ondersteuning biedt, precies waar jouw lichaam het nodig heeft. Lekker zitten wordt hierdoor ook gezond zitten. Voorkom rugproblemen zoals lage rugpijn, met een gezonde zithouding.