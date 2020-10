FIOD neemt 2000 stuks merkvervalste kleding en schoenen in beslag

De valse merkartikelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het op de markt brengen – en dus ook weggeven – van merkvervalste goederen is een strafbaar feit.

Merkenfraude en criminele organisaties

Merken zijn beschermd in Nederland. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies. Dit heeft niet alleen ernstige economische gevolgen, het brengt ook de consumentenbescherming in het gedrang.