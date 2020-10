Brandweer rukt groots uit voor brand in loods in Nijnsel

Donderdagavond werden de hulpdiensten rond 18.20 uur gealarmeerd voor een brand in een grote loods aan de Nijnselseweg in Nijnsel. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatsen. Echter was de inzet van het tweede blusvoertuig en de waterwagen niet meer nodig.

Spouwmuur

Wel werd nog een ambulance gealarmeerd omdat een van de aanwezige medewerkers rook had geïnhaleerd tijdens bluswerkzaamheden. Volgens de Officier van Dienst van de brandweer woedde de brand in de spouwmuur van de loods. De brand was snel onder controle maar in de loods hing nog een grote hoeveelheid Koolstofmonoxide (CO). Na overleg met onder andere de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer en de eigenaar van het pand kon men zelf zorgdragen dag het pand werd geventileerd.