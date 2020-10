Gestolen kleding waait uit kofferbak na ramkraak

a een ramkraak op een kledingzaak in Berkel-Enschot werd een groot deel van de gestolen kleding op straat terug gevonden. Een getuige had gezien dat de daders er met een geopende kofferbak vandoor gingen en daarbij een deel van hun buit verloren. In verschillende straten tussen Berkel-Enschot en Tilburg Noord werd kleding aangetroffen.