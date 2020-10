Twintigers beboet voor feestje met coronagevaar

Feestje

Ze hielden met elkaar een feestje waarbij ze de buren lastig vielen met hun luide muziek. Omdat agenten de zondagavond ervoor op hetzelfde adres ook al moesten ingrijpen vanwege geluidsoverlast is deze keer niet alleen beboet, maar ook de geluidsinstallatie in beslag genomen.

Meeste besmettingen op feestjes en familiebijeenkomsten

De meeste besmettingen vinden nu plaats op feestjes en familiebijeenkomsten. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) ontvangen is daarom teruggebracht tot 3 personen per dag, exclusief kinderen onder de 13 jaar. Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was.