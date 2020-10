XL-testlocatie op Jaarbeurs Utrecht

Het wordt één van de 7-10 XL-testlocaties in Nederland en betreft een samenwerking tussen GGD regio Utrecht, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeente Utrecht, VNO NCW, GGD Amsterdam en de Jaarbeurs. “Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, schaalt GGD regio Utrecht komende periode flink op.

Met deze XL-testlocatie spelen we hierop in. De testlocatie is toegankelijk voor alle Nederlanders met corona gerelateerde klachten en is een mooie ontwikkeling bij de bestrijding van het coronavirus”, aldus Judith Ludding directielid GGD regio Utrecht.

Het streven is dat de XL-testlocatie in Utrecht midden november in gebruik is. De testlocatie is te bereiken met auto, fiets of lopend. Het gaat om een testlocatie waarbij inwoners hun auto of fiets parkeren en lopend door de teststraat gaan. Testen op het coronavirus Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal GGD regio Utrecht ook starten met het afnemen van sneltesten. Sneltesten kunnen helpen het coronavirus beter te bestrijden. De overheid gaat daarom sneltesten zoveel mogelijk inzetten, zodra dit snel, veilig en betrouwbaar kan.

Zo loopt onder andere bij GGD Amsterdam een pilot met de Lamp-test, die binnen ongeveer een uur uitsluitsel moet geven. GGD regio Utrecht werkt in dit kader samen met GGD Amsterdam, ook gezien de ervaringen op het gebied van testen op grote schaal. Inwoners met klachten kunnen volgens de gebruikelijke route een afspraak maken voor een coronatest: online via www.coronatest.nl en telefonisch via 0800-1202 of 030- 630 54 00.

Een centrale testlocatie in de regio De minister van VWS wijst grote gemeenten aan voor XL-teststraten; deze verkenning vindt op dit moment in meerdere steden plaats. In dit verband is ook de gemeente Utrecht genoemd. Aspecten die bij de keuze een rol spelen zijn bevolkingsdichtheid, centrale ligging in de regio, de verkeersontsluiting en verschillen in autobezit. De Jaarbeurs is een locatie waar deze factoren zoveel mogelijk worden gecombineerd en aan een grote groep mensen een testmogelijkheid op aanvaardbare afstand wordt geboden.