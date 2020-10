Illegaal feest in werfkelder beëindigd

In de nacht van vrijdag 30 oktober op zaterdag 31 oktober werden meerdere mensen bekeurd en aangehouden na een illegaal feest in een werfkelder aan de Oudegracht.

Rond 01.10 uur kwam er een melding binnen dat er een feest gaande was in een pand op de Oudegracht. Agenten gingen op de melding af en zagen in een werfkelder een grote groep van ongeveer 50 man die aan het feesten waren. Iedereen zat vlak op elkaar en er werd op geen enkele manier 1,5 meter afstand gehouden.

28 bekeuringen

Bij het zien van de agenten wilden een aantal personen meteen het pand verlaten. De agenten gaven aan dat iedereen moest wachten, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. De sfeer werd grimmig in de richting van de agenten, die zelfs een wapenstok moesten gebruiken. Een groepje wist weg te komen. Hierna keerde de rust terug en kon iedere feestganger één voor één het pand verlaten met een bekeuring op zak. Dit waren in totaal 28 mensen.

Meerdere aanhoudingen

Iets later rond 02.20 uur kregen de agenten via de meldkamer door dat het eerder 'ontsnapte' groepje weer onderweg was richting de Oudegracht. Er werd besloten om het groepje in te sluiten en te vorderen de stad te verlaten. In eerste instantie vertrokken zij richting het station, maar besloten later om toch niet weg te gaan. Daarop werd het hele groepje aangehouden voor niet voldoen op bevel van vordering. Het ging om 12 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Uit onder andere Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Dordrecht, Roosendaal en Amstelveen. Zij werden allen met een bekeuring heengezonden.