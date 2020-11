Politie zoekt getuigen van mishandeling

Het incident gebeurde op de N300, vlak na de afslag A76 na de rotonde in de richting van Nuth/Kerkrade. Rond genoemd tijdstip reden er twee auto’s die elkaar inhaalden en waarvan de automobilisten op een gegeven moment ruzie kregen. Beide auto’s zijn midden op de weg gestopt. Volgens een kind van het slachtoffer dat hierbij aanwezig was, werd er over en weer geschreeuwd en kreeg het slachtoffer klappen. Een getuige heeft een kleine rode auto zien wegrijden met daarin vermoedelijk drie personen met een pet op. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.